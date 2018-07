Le Roi Mohammed VI annonce des mesures à forte connotation sociale

Le Roi Mohammed VI a adressé, dimanche un discours à la Nation à fort contenu social, dans lequel il a fixé des délais au gouvernement pour la réalisation de réformes urgentes, notamment en matière d’enseignement, de couverture sociale, d’emploi et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

Les Marocains « ne permettront pas aux négativistes, aux nihilistes et autres marchands d’illusions d’user du prétexte de certains dysfonctionnements, pour attenter à la sécurité et à la stabilité du Maroc ou pour déprécier ses acquis et ses réalisations », a souligné le Souverain chérifien dans ce discours prononcé à l’occasion du 19ème anniversaire de son accession au Trône. « Car, en définitive, les Marocains ont conscience que c’est la nation, aussi bien que les citoyens, qui paient toujours le plus lourd tribut au chaos et à la discorde.

Tout en assurant de la détermination à poursuivre le travail pour aplanir les difficultés conjoncturelles et objectives, le Souverain a insisté sur les questions prioritaires dans les domaines économique et social et les mesures à adopter pour consolider la confiance au sein de la société et entre les différents acteurs politiques, économiques et syndicaux, et pour réaliser la justice sociale et spatiale.

A l’adresse du gouvernement, le Roi Mohammed VI a souligné la grande priorité à accorder au système de soutien et de protection sociale qui nécessite un travail de restructuration globale, à l’accélération de la réforme du cadre de l’investissement et de l’accompagnement des entreprises, notamment en vue de créer davantage d’emplois et enfin, à l’élaboration du plan d’action à l’horizon 2025 dans le domaine de l’eau.

Le Roi Mohammed VI a également mis l’accent sur les mesures intermédiaires à mettre en place dès la rentrée prochaine. Ces mesures concernent en particulier le soutien à la scolarisation, le lancement de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le redressement des dysfonctionnements du système de couverture sociale RAMED.

Tout en insistant sur la nécessité d’accélérer le rythme des réalisations avec des rendez-vous périodiques pour la présentation des réalisations tangibles, le Souverain marocain a souligné sa détermination à suivre personnellement l’état d’avancement de ces chantiers.