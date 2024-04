Le Secrétaire d’État adjoint américain en charge de la gestion et des ressources, Richard Verma a réaffirmé lors de sa visite les 20 et 21 avril à Yaoundé, le partenariat des États-Unis avec le Cameroun d’une part et leur coopération avec l’Afrique en matière d’économie bleue d’autre part.

«Le Cameroun est un partenaire précieux qui joue un rôle important dans la stabilité économique et régionale. Nous travaillons en partenariat avec le Gouvernement et le peuple camerounais depuis des décennies dans les domaines de la santé, des droits de l’Homme, de la sécurité régionale et de la croissance économique durable», a indiqué le Département d’Etat américain ce jeudi 25 avril, citant les propos de Richard Verma.

«Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat pour la promotion de la paix et de la prospérité pour tous les Camerounais», a encore assuré ce haut diplomate américain.

Durant son séjour au Cameroun, Verma a été reçu en audience par le Secrétaire Général à la Présidence camerounaise, Ferdinand Ngoh Ngoh et des membres du Gouvernement pour des échanges sur des domaines-clés de la coopération bilatérale continue, ou encore l’engagement des États-Unis en matière de droits de l’Homme et de gouvernance en Afrique.

Le Secrétaire d’État adjoint américain en charge de la gestion et des ressources a visité à la même occasion, l’annexe du Laboratoire vétérinaire national (LANAVET) rénové en 2022 grâce à un apport financier des USA de 3,7 millions de dollars. Il a également visité le Centre inter-régional de coordination (CIC) dédié à la gouvernance et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

En sa qualité de secrétaire d’État adjoint en charge de la gestion et des ressources, Richard Verma est le chef des opérations du Département d’État américain et le principal conseiller du Secrétaire d’État, Antony Blinken.