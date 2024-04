Lors d’un entretien téléphonique ce jeudi 25 avril, avec des médias ivoiriens, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le sud-africain, Patrice Motsepe a révélé de nouveaux chiffres relatifs aux recettes astronomiques engrangées de l’organisation de la ‘CAN 2023 en Côte d’Ivoire’.

Dans les détails, Patrice Motsepe a précisé que la compétition disputée du 13 janvier au 11 février en 2024, a «rapporté un bénéfice de plus de 80 millions de dollars à la Confédération africaine de football».

«Si on regarde les éditions précédentes, on a gagné à peu près quatre millions. On est passé à 80 millions, et une grande partie de cet argent va aux 54 pays (membres de la CAF) pour développer le football», a précisé l’homme d’affaires et milliardaire sud-africain.

Il a en outre assuré que la CAF ne va pas dormir sur ses lauriers après de tels bénéfices records, mais compte œuvrer davantage pour partager les fruits de ces recettes avec l’ensemble des Fédérations membres.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais ça ne peut être rentable que si la qualité du football africain est enthousiasmante», a-t-il dit, ajoutant que pour ce faire, la CAF ambitionne de distribuer à l’avenir plus d’argent aux pays africains.