Le ‘Bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur’ du Bénin a fourni des chiffres autour des échanges commerciaux du pays avec ses partenaires ouest-africains membres de la CEDEAO, durant le «4e trimestre de 2023».

D’une manière générale, les importations du Bénin en provenance de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) durant le «4e trimestre de 2023» ont «augmenté de 5,9% par rapport au troisième trimestre 2023 pour s’établir à 56,8 milliards de francs CFA».

Ces statistiques officielles compilées par l’Institut national béninois de la statistique et de la démographie révèlent que le Togo, voisin direct de l’Ouest du Bénin, «occupe la première place parmi les fournisseurs du Bénin au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, avec 38,9% de la valeur totale des importations dans l’espace communautaire».

Au cours du dernier trimestre 2023, le Bénin a importé principalement de son voisin immédiat «des huiles de pétrole, des minéraux bitumineux d’une valeur de 9,2 milliards de francs CFA, le riz pour 1,3 milliard de francs CFA et des véhicules automobiles pour une valeur de 1,2 milliard de francs CFA».

Le Togo est suivi du Nigeria sur la liste des meilleurs exportateurs vers le Bénin courant dernier trimestre 2023, «avec 28,8% de la valeur des produits acquis importés par Cotonou». Le Ghana est en troisième position «avec 16,2% de la valeur des importations béninoises».

Le Togo avait été choisi par le Président Patrice Talon en 2016 comme destination de son premier déplacement à l’étranger dans la peau de nouveau Chef de l’Etat. Même si les relations commerciales entre les deux pays sont au beau fixe, sur le plan bilatéral, les Chefs d’Etat des deux pays se fréquentent très peu.

Depuis l’accès de Patrice Talon à la présidence du Bénin, son homologue togolais, Faure Gnassingbé n’a toujours pas effectué de visite de travail et d’amitié au Bénin. Le dernier séjour de Patrice Talon au Togo remonte au second semestre 2017, au plus fort de la kyrielle de manifestations anti-système en place à Lomé.