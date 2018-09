Le Maroc gagne le Prix NEPAD

Le prix de distinction de l’Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) a été décerné au Maroc, mercredi à Nairobi, au terme des travaux de la 7ème Session Extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’Environnement (CMAE) tenue du 17 au 19 septembre à Nairobi, la capitale kenyane.

Le prix a été remis à Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat marocaine chargée du développement durable, lors d’une cérémonie organisée dans la capitale du Kenya.

Ce prix concernant «les contributions distinguées dans la gestion de l’environnement et la gouvernance environnementale en Afrique» récompense ainsi les efforts des pays, institutions et individus en matière de protection de l’environnement et de développement durable dans le continent.

Le Maroc s’est distingué par son leadership dans le domaine des énergies renouvelables et ses contributions significatives à la gestion de l’environnement en Afrique.

D’autres pays africains dont l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Congo, le Gabon, le Burkina Faso, le Kenya ont été également gratifiés lors de cette cérémonie qui a été placée sous le signe : «Transformer les politiques environnementales en actions grâce à des solutions innovantes».

La 7ème session ministérielle de la CMAE qui a été présidée par le Maroc, en la personne de Nezha El Ouafi, intervient suite aux décisions prises lors de la 29ème Réunion du Bureau de la CMAE, organisée à Rabat en Avril 2018.

Sa mission a été de coordonner les efforts de l’Afrique, et de permettre aux pays de la région de s’accorder sur une position commune, pour défendre les intérêts et les priorités du Continent au niveau mondial.

Les travaux ont porté, entre autres, sur la recherche des solutions environnementales novatrices, en lien avec les obligations climatiques en Afrique, et sur les priorités régionales en vue de la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

Dans une déclaration finale publiée à l’issue de la session, les participants se sont engagés à promouvoir et à investir dans des solutions innovantes tout en mettant en œuvre des actions concrètes pour surmonter les défis environnementaux auxquels est confronté le continent.