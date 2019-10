La manifestation des sahraouis à Paris, une vraie douche froide pour le Polisario

Une centaine d’activistes du front Polisario, ont organisé samedi 12 octobre à la Place de la République, à Paris, une manifestation a tourné à la dérision lorsque ces Sahraouis ont été empêchés par des agents de sécurité de s’infiltrer dans les rangs d’une manifestation pro-kurde monstre qui se tenait simultanément au même endroit.

A travers cette manœuvre, les séparatistes du Polisario comptaient donner plus d’ampleur à leur manifestation rudimentaire qui a été pourtant annoncée tambour battant, par les médias algériens et ceux affidés au Polisario.

L’organisation de cette manifestation contre le soutien de la France au Maroc dans le dossier du Sahara, a été attribuée à la diaspora sahraouie dans l’Hexagone avec le concours de la coordination des associations de soutien au Sahara occidental en France, le (PCF) Parti communiste français et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP).

Les activistes du Polisario qui voulaient infiltrer la grande manifestation pro-kurde pour arborer leur attirail de propagande en faveur de la chimérique république sahraouie «RASD», ont été dissuadés illico presto, par le cordon sécuritaire déployé autour des manifestants kurdes.

Malgré le parrainage du PCF et du MRAP, les séparatistes sahraouis qui prédisaient «une manifestation sans précédent» à Paris, ont complètement échoué dans leur démarche et ont offert à leurs dirigeants et commanditaires au camp de Rabouni, une vrai douche froide et un cinglant camouflet.