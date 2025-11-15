Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi a annoncé que le Maroc accueille actuellement dix projets dans le domaine de l’industrie d’armement, initiés par des sociétés internationales pour un investissement global Commission des finances,Chambre des represtimé à 260 millions de dollars, rapporte le compte Forum FAR Maroc.

Ces projets devraient générer 2.500 emplois, a indiqué Abdellatif Loudiyi lors de l’examen du budget de son département par la Commission des finances à la Chambre des représentants, Chambre basse du parlement marocain, précisant que cinq autres projets sont soit en cours d’étude, soit en phase de finalisation.

Le royaume, a-t-il détaillé, a conclu des partenariats avec de grands groupes internationaux pour l’ouverture d’unités industrielles sur son territoire. Il s’agit entre autres, de la société turque Baykar spécialiste de la fabrication de drones, du groupe américain Lockheed Martin sollicité pour la maintenance et la modernisation au Maroc, des avions F-16 et C-130 Hercules des Forces armées royales, de la société israélienne BleuBird pour la production de drones et le groupe indien TATA pour le montage de véhicules militaires blindés au Maroc.

Le ministre délégué, Loudiyi a expliqué l’objectif de ces projets et des différents partenariats signés avec des entreprises de défense internationales de premier plan, est de transférer des technologies modernes au Royaume en matière d’armement et de défense, de développer les capacités opérationnelles des Forces armées royales et d’orienter une partie de la production nationale vers l’exportation particulièrement vers les pays africains.

Lors de son intervention, Abdellatif Loudiyi a signalé par ailleurs, que le budget de l’Administration de la Défense nationale pour l’exercice 2026 a enregistré une hausse d’environ 3,3 milliards de dirhams, soit 4,8 % par rapport à celui de l’année précédente, précisant néanmoins que la part du budget militaire de ce département dans le PLF 2026 a diminué, passant de 4,5 % en 2025 à 4 % en 2026.

Loudiyi a également contesté l’annonce par des médias marocains d’une augmentation du budget de la défense à plus de 150 milliards de dirhams en 2026, considérant les crédits futurs comme le budget financier de l’année à venir, alors que le budget réel n’est que de 73 milliards de DH.

Ainsi, l’Administration de la Défense nationale ambitionne de moderniser l’arsenal militaire du Royaume et développer la fabrication locale des moyens de défense, tout en focalisant l’effort national sur l’efficacité, la maîtrise technologique et l’autonomie industrielle en matière de défense.