L’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), a élu à sa tête, ce jeudi 13 novembre, le député Aimé Boji Sangara, en remplacement de Vital Kamerhe qui avait démissionné en septembre dernier, à la suite d’une pétition de nombreux députés nationaux réclamant son départ pour mauvaise gestion.

Lors du vote, l’ancien ministre, Sangara qui était candidat unique de la majorité, a recueilli 413 voix sur 423 votants, contre 10 bulletins nuls. «Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l’honorable Boji Sangara Aimé est ainsi élu président de l’Assemblée nationale conformément aux prescriptions de l’article 28, alinéa premier du règlement intérieur» de la Chambre basse du parlement congolais, a annoncé le président intérimaire de l’Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, à l’issue du dépouillement.

Aimé Boji a été élu député national en 2006, puis réélu en 2011 et en 2023 sous la bannière de l’Union pour la nation congolaise (UNC), une formation politique de la coalition au pouvoir.

Il a occupé les fonctions de ministre du Commerce extérieur en 2016, de ministre du Budget de 2021 à 2025, puis de ministre de l’Industrie à partir d’août 2025. Il a démissionné du gouvernement le 21 octobre pour briguer la présidence de l’Assemblée nationale.