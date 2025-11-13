La ministre tunisienne des Affaires culturelles, Amina Srarfi et son homologue roumain, Andrashe Istvan Dimitri ont paraphé, mercredi 12 novembre à Tunis, le programme de coopération culturelle entre les ministères représentés, en présence de l’Ambassadeur de Roumanie en Tunisie et de plusieurs responsables ministériels.

Le département tunisien de la culture explique dans un communiqué, que ce programme vise à promouvoir les échanges culturels, artistiques et scientifiques entre les deux pays et à consacrer les valeurs d’amitié et de coopération mutuelle, conformément aux relations historiques privilégiées qui unissent les deux peuples.

Les deux parties se sont engagées à soutenir la participation d’artistes aux festivals folkloriques et aux activités patrimoniales organisés dans les deux pays, et à encourager les échanges entre chercheurs et spécialistes des arts populaires, de l’ethnographie, de la musique et de la danse, poursuit le texte.

Le développement de la coopération dans le domaine du théâtre et des arts du spectacle, a été également évoqué et devrait passer par le biais d’ateliers de formation conjoints et d’échanges de textes et de documents théâtraux, ainsi que par le soutien aux coproductions cinématographiques.

Le renforcement des partenariats dans le domaine du livre et des bibliothèques passera par la participation à des expositions internationales et au partage d’expertise et de bonnes pratiques entre les bibliothèques nationales.

Ledit programme accorde une attention particulière au patrimoine culturel matériel et immatériel, en favorisant l’échange d’études et d’informations scientifiques et en coordonnant les efforts visant à protéger et à préserver ce précieux héritage pour les générations futures, ajoute le communiqué.