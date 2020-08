La diaspora marocaine de France met en garde contre toute tentative visant son instrumentalisation sur le cas de Omar Radi

La diaspora marocaine établie en France a mis en garde, mardi, contre toute tentative visant son instrumentalisation par les signataires d’une tribune rendue publique récemment, pour tenter de «crédibiliser la diffusion d’informations trompeuses sur le Maroc».

Dans un communiqué intitulé « Halte à l’instrumentation de la diaspora marocaine établie en France », plus de 130 ONG représentatives de la communauté marocaine établie dans l’Hexagone se sont élevées «contre l’instrumentation de la diaspora au nom de laquelle se sont exprimés, de sorte à induire en erreur l’opinion publique, les signataires » de cette tribune rendue publique récemment sur le cas de Omar Radi.

Le 14 août 2020, une tribune mise en ligne par la publication en ligne Orient XXI sous le titre «Halte à l’acharnement contre Omar Radi et la répression de la parole publique au Maroc » était rédigée de telle sorte à ce qu’elle laisse penser qu’elle pouvait être représentative de la voix des Marocaines et Marocains résidant en France », se sont insurgées les associations de la diaspora marocaine.

« Nous, associations de marocaines et de marocains établis en France, représentatives de milliers de nos concitoyens, dénonçons avec force la malhonnêteté des initiateurs de cette démarche qui affirment s’exprimer au nom des Marocains (es) ou Franco-Marocains (es) établis en France. Ils ne disposent ni de la légitimité, ni de l’autorité morale pour le faire », affirme le communiqué.

Liste des associations signataires du communiqué :

Dynamic Maroc (Paris) ; Association Citoyenne Solidarité (Evreux) ; Association Maroc, Devoirs et Droits (Paris) ; Association des Tribus Marocaines Sahraouies en Europe (Île-de-France) ; Association Étoiles Solidaires (Montpellier) ; Association Marocaine Al-Karama (Paris) ; Association Amitiés Sans Frontières (Île-de-France) ; Union des Marocains de la Corse-du-Sud ; La Fédération des Associations Marocaines du Monde (regroupant des Marocains de confession musulmane et juive, Levallois-Perret) ; Association Citoyenneté-Développement-Immigration (Hauts-de-Seine) ; Association Le Vivre Ensemble (Avignon) ; Association Al Mohagir (Meudon) ; Association Islam-Salam en France (Neuilly-sur-Seine) ; Association ASDSSI, Action Solidarité et Développement Social d’Idergane (Rhône-Alpes) ; Cercles des Amis de la Fondation de la Maison du Maroc (Paris) ; Association Internationale l’Ambassadrice (Neuilly-sur-Seine) ; Association L’écrit-vint (Val-de-Marne) ; Fédération des Cadres Marocains (PACA) ; Association des Tribus Marocaines Sahraouies en France (Bourgogne-Franche-Comté) ; Association des Femmes Marocaines à Farébersviller (Moselle) ; Association Initiative Développement Humain, AIDH (Île-de-France) ; Association des Marocains de l’Isère (Auvergne Rhône-Alpes) Comité Franco-marocain de Rhône-Alpes ; Observatoire Franco-Marocain de l’Immigration (Hauts-de-France) ; Association Egalité des Femmes Marocaines (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; Association Art et Culture du Monde –ACM (Île-de-France) ; Association des Marocains de Denain (Hauts-de-France) ; Déclic Citoyens (Île-de-France) ; Union des Associations Marocaines d’Alsace-Lorraine (regroupant 40 ONG) ; Association Ismailia d’Europe (Avignon) ; Association El Wahda à Miramas (Bouches-du-Rhône) ; Racines Club Sport et Culture (Hauts-de-Seine), Association Ouled Noumer pour le Développement Durable (Nanterre) ; Fédération des Travailleurs et Commerçants Marocains en France (Île-de-France) ; Association Culturelle et Culinaire de Martigues. (Bouches-du-Rhône) ; Association Essaouira France-Maroc (Rhône-Alpes) ; Association Amame Solidaire et Réforme Franco-Marocaine (Vitry-sur-Seine) ; Association de l’Amitié Franco-Marocaine de Grigny (Île-de-France) ; Association Cultures du Monde France-Maroc (Île-de-France) ; Association Collectif Citoyen Carpentrassien (Vaucluse) ; Association La Maison du Maroc (Carpentras) ; Association des Jeunes Marocains à Istres (PACA) ; Union des Marocains de Bastia ; Union des Marocains de Balagne Ile Rousse (Corse) ; Association des Marocains de Vernon (Normandie) ; Association Maghreb Culture à Louviers (Normandie) ; Association des Maghrébins à Mezzavia (Corse) ; Association Arc en Ciel (Val-de-Reuil, Eure) ; Association des Travailleurs et Commerçants Marocains d’Arras (Hauts-de-France) ; Association CSCBM, Centre Sociaux Culturels du Bassin Méditerranéen (Val-de-Reuil, Eure) ; Union des Marocains de Bravona (Haute-Corse) ; Association de Coopération et de Relation Internationale (ACRI) ; Association Essalam à Gaillon (Eure) ; Association AMVA à Pîtres (Eure) ; Association Culturelle et Sportive, (Hauts-de-France) ; Association des Transporteurs Routiers France-Maroc (Montpellier) ; Association des Travailleurs et Commerçants Marocains de Lille-Nord ; Association Culturelle Marocaine de Normandie (Rouen) ; Association Coopération Fraternité (Seine-Maritime) ; Association Culturelle des Marocains de Forbach (Grand-Est) ; Association Multiculturelle des Marocains de Vimoutiers (Normandie) ; Association des Marocains de La Ferté-Macé (Orne) ; Association des Marocains d’Alençon et sa région (Orne) ; Association des Marocains d’Honfleur (Calvados) ; Association Culturelle des Marocains de Lisieux (Orne) ; Association Culturelle Al Rahma (Orne) ; Union des Marocains de Corte (Haute-Corse) ; Association Culturelle Marocaine d’Aléria (Haute-Corse) ; Union des Marocains de Ghisonaccia (Corse) ; Association Sportive et culturelle des Marocains d’Ajaccio ; Association des Marocains de Saint-Avold (Lorraine) ; Association culturelle des Marocains de Sartène-Propriano (Corse) ; Association Lieu de Culture à Finosello (Ajaccio) ; Association IDT-Bouge (Maubeuge) ; Association Union ; France-Maroc à Mons-en-Barœul (Métropole européenne de Lille) ; Association Al Fatih (Loire-Atlantique) ; Association internationale Coup d’Eclats (Carpentras) ; Association Marocaine Culturelle de Porto-Vecchio (Corse) ; Association Les Enfants et les Amis du Maroc (Clermont-Ferrand) ; Association Marocaine Tolérance à Ghisonaccia (Corse) ; Association Entraide et Education à Aléria (Corse) ; Association La voie de l’Espoir à Brétigny (Île-de-France) ; Association Marocaine Culture et Education à Egly (Île-de-France) ; Association Culturelle des Marocains de la commune d’Etampes (Île-de-France) ; Association des Retraités Marocains à Cholet (Maine-et-Loire) ; Union des Marocains de Cholet (Maine-et-Loire) ; ASSOCIATION AFAK EUROPE (Île-de-France) ; Association culturelle Ouverture-Rassemblement, ACOR (Loire-Atlantique) ; Association Toulouine Euro-Maroc (Seine-et-Marne) ; Association culturelle marocaine Mawazine de Roubaix, (Hauts-de-France).