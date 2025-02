Les Etats-Unis multiplient les manœuvres diplomatiques pour stopper le conflit en cours dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) depuis le 26 janvier 2025.

Le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio s’est de nouveau entretenu sur le sujet, lors d’un appel téléphonique avec le Président kenyan le 21 février dernier, a annoncé ce lundi 24 février, le Département d’Etat dans un communiqué.

Le Secrétaire d’État, Marco Rubio «s’est entretenu avec le Président kenyan William Ruto. Ils ont parlé du conflit en cours dans l’Est de la République démocratique du Congo, notamment de la prise inacceptable de Goma et de Bukavu par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda», précise le communiqué.

Dans son compte rendu, le Département d’Etat souligne précise que Rubio et Ruto ont insisté sur le fait «qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en faveur d’une résolution diplomatique de la crise».

Les Etats-Unis ont déclaré à la fin de semaine dernière, via leur représentation aux Nations Unies, qu’ils appuient les grandes décisions de l’Union Africaine (UA) autour de la nouvelle crise en RDC, et continuent de soutenir les médiations de l’Angola et du Kenya par une paix durable au Congo. La médiation kenyane dans cette crise est chapeautée par l’ex-Président kenyan, Uhuru Kenyatta.