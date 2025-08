La Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM) a démenti fermement, dans un communiqué publié ce dimanche 3 août, les informations relayées par des médias faisant état de lourdes pertes parmi ses soldats dans la ville de Bariire (Sud).

Le groupesomalien rebelle «Al Shabab» aurait affirmé avoir détruit des véhicules blindés de transport de troupes appartenant à l’Union africaine (UA), et poussé les troupes de l’AUSSOM à se retirer après d’intenses combats.

Réagissant à ces allégations, l’AUSSOM a précisé que ses forces, en coordination avec les Forces armées nationales somaliennes (FANS), ont lancé le 1er août dernier, une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la ville de Bariire et que cette opération militaire conjointe a infligé des pertes considérables au groupe terroriste, avec plus de 50 militants d’Al Shabab tués et de nombreux autres grièvement blessés.

Le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine (SRCC) pour la Somalie, l’ambassadeur El Hadji Ibrahima Diene, cité dans le communiqué, a fait savoir que « les troupes de l’AUSSOM et des FANS sont déterminées à reprendre la ville de Bariire et les autres territoires encore sous le contrôle d’Al Shabab afin d’assurer une paix et une sécurité durables au peuple somalien».

La mission de l’AUSSOM, qui a succédé à la Mission de Transition de l’Union Africaine en Somalie (ATMIS) et lancé ses activités le 1er janvier 2025, se concentre sur les priorités en matière de stabilisation, de sécurité et de renforcement de l’Etat, dans le but de transférer l’intégralité des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes d’ici décembre 2029.