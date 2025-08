La Banque africaine de développement (BAD) procèdera, mercredi 6 août, à l’inauguration officielle des nouvelles infrastructures du Premier sous-programme sectoriel eau potable et assainissement à Bangui et les environnants ruraux (PSEPA), en République centrafricaine, et ce en collaboration avec le gouvernement de ce pays d’Afrique centrale.

Ce projet, qui entre dans le cadre de la mission de la BAD de développer des infrastructures essentielles en Afrique, vise à améliorer durablement l’accès à l’eau potable au profit des populations urbaines à travers le renforcement des capacités de production, de stockage et de distribution de l’eau dans les zones d’intervention du projet, indique de la Banque dans un communiqué.

Au niveau local, le PSEPA s’inscrit dans la stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie des populations et de résilience face aux effets du changement climatique.

Plus précisément, la BAD inaugurera une nouvelle station de pompage d’eau brute faisant passer la capacité de pompage de 1.500 à 2.500 m³/h, et une station d’exhaure flottante assurant la continuité du pompage de l’eau brute en toute saison, avec une capacité de 1.500 m³/h et une conduite de liaison en PEHD de 800 mm sur 400 mètres.

L’institution financière panafricaine procédera également au remplacement des conduites de refoulement vétustes en amiante-ciment par deux lignes en fonte ductile de 700 mm, d’une longueur totale de plus de 1.000 mètres ; ainsi qu’à la mise en service de nouveaux forages dans les zones périurbaines et rurales des Préfectures de la Mambéré Kadéi, Nana Mambéré et Ouham, accompagnée de la formation d’artisans réparateurs pour garantir la maintenance et la pérennité des équipements.

Selon le communiqué, cette cérémonie marque une étape majeure dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour plus de 1,2 million d’habitants de Bangui, Berberati, Bouar, Bossangoa, et de leurs localités environnantes.

De même, elle reflèterait l’engagement fort de la BAD et du gouvernement centrafricain à fournir aux populations des services de base de qualité et à renforcer la résilience des communautés face aux défis liés à l’eau.