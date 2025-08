Les autorités gabonaises et turques ont signé, jeudi 31 juillet à Ankara, huit protocoles d’accords bilatéraux, à l’occasion d’une visite officielle du président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, en Turquie.

Ces conventions ont été paraphées à l’issue d’une séance de travail entre le président Nguema et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, élargie aux délégations officielles des deux pays.

Elles concernent la création du Conseil d’affaire Gabon-Turquie ; la coopération dans le domaine de la santé militaire, visant le renforcement des capacités humaines ; la mise en œuvre d’une aide financière en vue de la réalisation de projets structurants ; la coopération dans le domaine de l’énergie, en vue de développer des solutions énergétiques durables.

D’autres domaines visés sont les hydrocarbures, avec l’exploration, la production, l’investissement et le développement du gaz et du pétrole ; les mines, ainsi que l’éducation et l’enseignement professionnel et technique.

Dans une allocution de circonstance, le Président gabonais a notamment présenté les grandes réformes structurelles engagées au Gabon, depuis son accession à la magistrature suprême, et salué la forte mobilisation des investisseurs turcs, témoignant d’un intérêt croissant pour le Gabon.

A signaler qu’au cours de leur entretien qui a précédé la séance de travail, Nguema et Erdogan ont témoigné leur volonté commune de redynamiser les relations entre leurs deux pays et de consolider un partenariat durable et mutuellement bénéfique entre le Gabon et la Turquie.