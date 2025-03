Le Premier ministre guinéen, Bah Oury se serait démarqué par ses réalisations dans différents domaines, une année après sa prise de fonction en février 2024, selon un communiqué du gouvernement présentant un bilan plutôt positif.

« Nommé dans un contexte économique tendu par l’explosion du principal dépôt de carburant de Conakry, Bab Oury et son gouvernement sont parvenus à rétablir l’équilibre et à avancer sur la trajectoire de développement tracée par le Chef de l’État », indique le document.

Quelques performances citées dans le communiqué concernent, dans le domaine de la santé, une amélioration remarquable des soins de santé à l’intérieur du pays et une baisse drastique des taux de mortalité infantile et maternelle et pour la première fois, les travailleurs et les retraités de la fonction publique bénéficient-ils d’une prise en charge de 80 % des frais médicaux.

Sur le plan des infrastructures, le gouvernement déclare que, pour améliorer la mobilité urbaine et désenclaver certaines zones de production, des investissements majeurs ont été réalisés, ayant permis de bitumer 267 km de routes bitumées, et de construire ou réhabiliter 540 km de pistes rurales et 34 ouvrages.

Dans le secteur agricole, grâce à l’aménagement de 660 hectares de plaines, la mise à disposition de 401 tracteurs mécanisés et la distribution de 1 900 tonnes de semences de riz et de maïs, la Guinée aurait pu renforcer sa production céréalière.

D’un point de vue macroéconomique, la Guinée affiche une croissance du PIB réel de 6,1 % en 2024, dépassant les prévisions initiales de 4,2 % ; une performance qui traduirait la résilience de l’économie guinéenne face aux défis mondiaux.

Sur le plan politique, les autorités soulignent que le « travail d’assainissement du répertoire national est mené alors que les opérations de Recensement administratif à vocation d’État civil sont lancées » ; le tout devant concourir « à préparer le pays à un retour à l’ordre constitutionnel dans la transparence et l’inclusion démocratique ».

Au chapitre des défis, la deuxième année de Bah Oury à la Primature, consiste à relever parmi d’autres priorités, le challenge des élections, sachant que le Président de la République a annoncé que 2025 sera une année électorale. « L’atteinte des résultats sur ces chantiers nécessite la mobilisation de toutes les forces sociales du pays », souligne le communiqué.