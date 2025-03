Le Président togolais Faure Gnassingbé a accordé ce jeudi 27 mars 2025 à Lomé, une audience au ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete qui était porteur d’un message du Président, João Manuel Gonçalves Lourenço et président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine depuis février 2025.

Le ministre Tete a confié aux médias, à sa sortie d’audience, avoir passé «en revue avec Faure Gnassingbé les relations d’amitié et de coopération entre Lomé et Luanda, ainsi que les perspectives de leur renforcement».

«Nous avons d’abord évoqué nos relations bilatérales qui sont excellentes et que les deux pays entendent enrichir encore plus afin que les deux peuples soient encore plus proches. Nous avons parlé de ce que nous pouvons faire dans ce sens, y compris les instruments juridiques», a encore confié le chef de la diplomatie angolaise.

Le Président João Lourenço, désigné «Champion de l’Union Africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique», ne peut que s’appuyer sur le rôle de ses pairs dont celui du Président de la République du Togo», a conclu l’émissaire angolais.