Le Président nigérien, le Général d’armée Abdourahamane Tiani a signé, hier mardi, des décrets accordant les avantages du Régime Conventionnel du Code des Investissements à cinq sociétés exerçant dans divers secteurs, dont ceux de la santé et l’énergie, a annonce le Secrétariat général du gouvernement dans un communiqué.

Les coûts globaux des investissements prévus dans le cadre de ces cinq projets sont estimés à 246.597.224 666 Francs CFA au cours des premières années d’exploitation, précise le document.

Dans le cadre de ces cinq agréments, ce sont au total 2.978 emplois permanents et plusieurs emplois temporaires qui seront créés au profit des Nigériens, et contribueront ainsi à la résorption du chômage particulièrement parmi les jeunes, à la satisfaction des autorités.

La première société « GCM INDUSTRIE NIGER-SA », engagée dans la fabrication de fer à béton et de fil de fer, contribuera, entre autres, à la réduction des importations de ces produits de l’étranger.

La société « AL AMAN INTERNATIONAL SARL », spécialisée dans la production des énergies nouvelles et renouvelables, et la vente des groupes électrogènes de puissance, devrait participer au développement énergétique du pays par l’amélioration du taux d’électrification.

La troisième entreprise, « HUA HANG KOGARI PHARMACEUTICAL-SA» opère dans la fabrication et la commercialisation de médicaments essentiels, génériques et consommables médicaux, et l’exploitation industrielle de la pharmacopée traditionnelle. Les autorités de Niamey espèrent, avec ce projet, réduire la dépendance du pays en matière d’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques.

La société « AIGLE D’AFRIQUE SARL » est un fabriquant de savons et cosmétiques, de détergents synthétiques, de produits d’hygiène bucco-dentaire et la cinquième et dernière entreprise «HUNAN XIANGFEI WANRUN INTERNATIONAL TRADE NIGER SARLU» est spécialisée dans l’agro-industrie, la production et la transformation, l’import-export et le commerce général.