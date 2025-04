Le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta a reçu mardi 29 avril, une copie du rapport final des Etats Généraux de la Santé qui lui a été remise par le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin-colonel, Assa Badiallo Touré, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué.

Ces Etats Généraux de la Santé, tenus du 4 au 19 décembre 2024 à travers tout le territoire national, avec l’ensemble des acteurs du secteur de la santé et du développement social, auraient permis de dresser un état des lieux exhaustif du système sanitaire dans le pays, et de formuler des recommandations pour sa refondation.

Le rapport contient 973 recommandations articulées autour de 68 axes stratégiques prioritaires et 286 activités, classées à court, moyen et long terme sur la période 2025-2034.

« Nous venons de remettre officiellement le rapport des Etats Généraux de la Santé au Président de la Transition» au président Assimi Goïta, a déclaré la ministre Assa Badiallo Touré qui était à la tête d’une importante délégation composée des membres de la Commission d’organisation de ces assises nationales.

Il a précisé que «les recommandations issues de ces assises visent à pallier les insuffisances» du système de santé national et «préconisent une augmentation significative du nombre de professionnels de la santé, une amélioration de leur formation ainsi que leur meilleure répartition sur l’ensemble du territoire national».

La patronne du Département de la santé a également souligné la nécessité de renforcer le financement du secteur de la santé, en particulier par des investissements accrus de l’Etat et des partenariats public-privé ; sachant que d’autres priorités incluent la modernisation des infrastructures sanitaires, la mise à niveau des équipements médicaux et l’intégration des technologies numériques pour améliorer l’accès aux soins et leur qualité.

Par ailleurs, elle a attiré l’attention sur le fait que la réussite des réformes proposées «repose sur l’engagement de tous les acteurs» impliqués dans le secteur de la santé, à savoir les médecins, prestataires de soins, administrateurs, logisticiens et opérateurs techniques.

Tout en soulignant le soutien promis par le Président Goïta à l’exécution de ce plan ambitieux, la ministre a souligné la nécessité d’«aller vers l’essentiel, malgré la rareté des ressources, afin de garantir un meilleur accès aux soins pour toutes les couches de la population» malienne.