La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) au Togo a annoncé hier lundi 16 juin, avoir signé un Code de bonne conduite avec les organisations professionnelles de la presse en prévision des prochaines élections municipales du 17 juillet 2025.

Cette initiative vise à garantir une couverture médiatique équitable, apaisée et conforme aux principes démocratiques et du code électoral, explique la HAAC dans un communiqué.

Le Code de bonne conduite du journaliste, signé précisément le 10 juin dernier, établit des règles claires et concises pour une couverture médiatique plus professionnelle des élections, à commencer par les préparatifs de la campagne électorale, qui s’ouvre dans les jours à venir, poursuit l’institution.

A travers ce code, les professionnels des médias sont mis devant leurs responsabilités éthiques, sont exhortés à diffuser des informations impartiales et vérifiées, à éviter de diffuser des discours haineux, et à respecter le pluralisme politique afin de garantir un climat électoral serein et paisible.

Lors de la cérémonie de signature, le président de la HAAC, Pitalounani Télou, s’est félicité de l’adhésion totale des professionnels des médias à la rédaction du présent code de bonne conduite, traduisant ainsi leur volonté de contribution à des élections libres transparentes et démocratiques, ajoute le communiqué.

De son côté, le Président du Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP), Germain Pouli a réaffirmé l’engagement des médias à respecter les principes contenus dans ce document, tout en invitant l’Etat à un accompagnement financier des médias afin de leur permettre d’assurer une large couverture du processus électoral.