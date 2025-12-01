La cérémonie de commémoration du 81e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais se tient ce lundi 1er décembre 2025 au cimetière militaire de Thiaroye, sous la présidence du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le Sénégal dit commémorer, par devoir de mémoire, l’anniversaire de ce massacre, par des troupes coloniales, de plus de 1000 Tirailleurs sénégalais (originaires en réalité de 17 pays africains), le 1er décembre 1944 au camp militaire de Thiaroye, banlieue de Dakar, la capitale.

Il poursuit son travail de Mémoire pour rétablir la vérité de l’histoire à travers la documentation, des recherches, des fouilles archéologiques, un livre blanc, une stèle et un Mémorial.

« La commémoration de l’anniversaire du Massacre de Thiaroye et la célébration de la Journée des Tirailleurs sénégalais sont des activités phares de l’agenda national », a déclaré le Président de la Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du 19 novembre 2025.

Parmi les invités de marque à cette deuxième édition, figure le président gambien, Adama Barrow, qui est arrivé à Dakar, dimanche 30 novembre, en compagnie d’une délégation.