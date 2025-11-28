La banque privée mauritanienne El Amana (BEA) a obtenu de la Société financière internationale (SFI), un financement de 30 millions de dollars destiné à renforcer ses capacités de crédit en faveur des MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises en Mauritanie, notamment celles détenues par des femmes.

Dans un communiqué publié jeudi, la SFI précise que son financement aidera la BEA à accroître ses prêts à moyen et long terme aux MPME, à renforcer l’inclusion financière, et à contribuer ainsi à la création de 6.100 emplois directs et indirects en Mauritanie au cours des cinq prochaines années.

La même source indique que le financement comprend également une prime de performance du Mécanisme d’aide aux femmes entrepreneures, qui soutient la stratégie de la BEA visant à porter ses prêts aux femmes à au moins 25 % de son portefeuille d’ici 2029.

La SFI, filiale du Groupe de la Banque mondiale axé sur le secteur privé dans les marchés émergents, accompagnera, par ailleurs, la BEA dans l’amélioration de sa gestion des risques, de ses processus de crédit, de sa gouvernance d’entreprise et de ses services bancaires intégrant l’égalité des sexes.

Le communiqué relève par ailleurs, que les MPME mauritaniennes, représentant près de 86 % de la population active, sont confrontées à de nombreux défis dont un accès limité au financement pour près de la moitié d’entre elles ; ce qui freine leur croissance et leur contribution à l’économie.

Le directeur général de la Banque El Amana, Mohamed Bouna Moctar, cité dans le communiqué, a salué ce financement qui « renforce le partenariat » entre les deux institutions, « témoignant de la confiance placée dans la vision et la trajectoire de développement » de la BEA.

Pour sa part, Olivier Buyoya, directeur de la division Afrique de l’Ouest de la SFI, a déclaré qu’«en mobilisant des capitaux, en renforçant les capacités institutionnelles et en soutenant la création d’emplois, cet investissement contribuera à une croissance plus large, portée par le secteur privé» en Mauritanie.

Le soutien de la SFI contribuera à accroître la valeur du portefeuille de prêts aux MPME de BEA, qui passera d’environ 200 millions de dollars en 2024 à 526 millions de dollars d’ici 2029.