L’AS FAR a remporté pour la deuxième fois, le trophée de la Ligue des champions (LDC) féminine de football de la CAF 2025, après avoir battu en finale par 2-1 l’équipe ivoirienne ASEC Mimosas vendredi soir, au Stade du Canal de Suez à Ismaïlia en Egypte.

Les deux buts de l’équipe féminine de l’AS FAR ont été inscrits sur penalty par l’intermédiaire de Hanane Ait El Haj (13e) et Zineb Redouani (85e minute), alors que l’ASEC Mimosas est parvenu à réduire l’écart grâce à un but d’Ami Diallo à la 55e minute.

Il s’agit du deuxième titre continental de l’équipe marocaine des FAR, après avoir remporté la Ligue des champions africaine en 2022 en battant en finale les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud. L’AS FAR avait perdu la finale de la précédente édition de 2024 par un seul but contre le club congolais TP Mazembe lors d’un match disputé au stade El Abdi à El Jadida (Maroc).

Lors du match de classement de la LCD 2025, l’équipe congolaise du TP Mazembe a réussi à vaincre l’équipe égyptienne de Masar (3-1) vendredi soir, s’offrant ainsi la troisième place du tournoi.