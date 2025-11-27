L’équipe marocaine féminine de futsal s’est qualifiée aux quarts de finale de la première coupe du monde de futsal féminine, après avoir battu ce jeudi 27 novembre à Manille (Philippines), son homologue polonaise par 1 but à 0, dans un match comptant pour la troisième journée du Groupe A.

Après une lourde défaite ans son match d’entrée contre l’Argentine (6-0) puis une victoire par 3-2 contre l’équipe nationale des Philippines, pays hôte, les footballeuses marocaines n’avaient d’autre que de battre la Pologne pour se maintenir dans la course finale de cette première coupe du monde féminine.

Dès les premières minutes, les Marocaines ont cru ouvrir le score grâce à un tir de Jasmine Demraoui qui croyait avoir trouvé la faille, avant que la VAR n’annule le but pour une main mal contrôlée. Mais c’est la même Jasmine Demraoui qui sauvé la mise en marquant le but de la victoire à la 29e minute de la seconde mi-temps.

Les coéquipières de Kawtar Bentaleb affronteront l’équipe espagnole lundi prochain, pour le compte des quarts de finale du Mondial féminin de futsal qui se joue du 21 novembre au 7 décembre à Manille, la capitale des Philippines.

A cette occasion, la Marocaine Meriem Hajri a été désignée par la FIFA comme meilleure joueuse du match contre la Pologne.