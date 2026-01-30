Le Président français, Emmanuel Macron et son homologue tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, en visite officielle à Paris, ont eu ce jeudi 29 janvier au Palais de l’Élysée à Paris, des entretenus consacrés à l’examen des différents aspects des relations bilatérales, indique un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre.

Les deux chefs d’Etat, précise le communiqué, «ont affirmé l’ambition d’un partenariat revitalisé, fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés, notamment dans le domaine économique» et agréé, à cet effet, une série d’orientations qui constitueront le fil conducteur de la redynamisation du partenariat franc-tchadien dans les domaines d’intérêt partagé par les deux pays.

Les deux parties ont assuré que les discussions entre la France et le Tchad se poursuivront afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi des engagements réciproques souverainement pris dans ce cadre.

Le dirigeant tchadien «est venu à l’Élysée pour dialoguer d’égal à égal, porter la voix du Tchad et réaffirmer, sans ambiguïté, la nécessité d’une coopération repensée, étroite, réciproquement avantageuse et respectueuse de la souveraineté des États», a indiqué la présidence tchadienne dans un communiqué.

Pour N’Djamena, la visite d’amitié et de travail de Mahamat en France, a permis de «lever les incompréhensions et d’aplanir les divergences» entre les deux pays, ouvrant ainsi la voie à une «nouvelle dynamique plus équilibrée et assumée» entre le Tchad et la France et constitue «le point de départ d’une coopération résolument tournée vers l’innovation et la prospérité partagée».

Cette visite intervient deux jours après l’audience accordée par le président tchadien à l’Ambassadeur de France au Tchad, Eric Gérard, laquelle était centrée sur la redynamisation de la coopération historique entre la France et le Tchad. Le diplomate français était porteur d’un message verbal de Macron, invitant officiellement Mahamat à effectuer une visite à Paris.