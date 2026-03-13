Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré a reçu mercredi 11 mars à Ouagadougou, le Haut Responsable du Bureau des Affaires africaines au Département d’État américain, Nick Checker qui a pour mission d’ouvrir la page d’une coopération bilatérale équilibrée, sans hiérarchie et qui respecte la souveraineté de chacun des deux pays.

La diplomatie burkinabè affirme dans un communiqué, que l’émissaire de Washington serait «venu présenter la nouvelle vision de son pays sur la coopération avec le Burkina Faso», laquelle consiste à «coopérer d’égal à égal» et repose sur le respect de la souveraineté nationale.

A l’issue de l’entretien, Checker qui a salué un «échange très constructif» avec son hôte, a souligné la nécessité de tirer les leçons du passé pour mieux construire l’avenir, ajoutant qu’«il s’agit d’aller de l’avant, de rétablir la confiance et de coopérer sur des sujets qui nous concernent tous ».

Washington propose la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, avec notamment la levée de la suspension des exportations des équipements de guerre vers le Burkina Faso, ainsi que dans les domaines de l’économie et des échanges commerciaux.

Saluant cette «nouvelle posture des États-Unis», le ministre Traoré a profité de la rencontre pour mettre les points sur les «i». «Les États-Unis veulent protéger leurs frontières, le Burkina Faso aussi ; les États-Unis veulent protéger leurs citoyens, le Burkina Faso aussi veut assurer la sécurité de ses citoyens ; les États-Unis veulent des partenariats gagnant-gagnants, c’est ce que nous prônons aussi ; nous avons les mêmes préoccupations », a-t-il indiqué.

Jean-Marie Traoré a insisté sur le fait que le Burkina Faso n’est pas un « espace qui n’attend qu’à être assisté », mais il attend désormais de voir l’engagement des Etats-Unis se traduire en des actions concrètes sur le terrain.

La diplomatie américaine est déterminée à assainir ses relations avec les pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Après avoir visité le Mali, en fin janvier et le Burkina Faso, le Haut Responsable du Bureau des Affaires africaines au Département d’État américain devrait se rendre ensuite au Niger.