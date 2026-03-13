Le bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Madagascar a enregistré, jeudi, la démission de huit de ses neuf membres, selon un communiqué de l’organe électorale qui n’a donné aucun détail sur les raisons de ce départ massif.

D’après la presse locale, les acteurs concernés avaient déposé leurs lettres de démission depuis le 06 mars à la Haute Cour constitutionnelle (HCC), annonçant avoir renoncé volontairement à leurs fonctions « au nom de l’intérêt supérieur de la Nation ».

A son tour, la HCC, saisie également par le président de la CENI, a constaté officiellement, ce jeudi à travers un décret, la « vacance de postes » de membres de cette structure.

Pour l’heure, le président du bureau permanent de la CENIs, Thierry Rakotonarivo, est le seul resté en fonction, en attendant que les membres démissionnaires soient remplacés.