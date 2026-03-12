La Banque centrale du Kenya (CBK) et la Banque nationale du Rwanda (NBR) ont annoncé, mercredi dans un communiqué, la signature d’un protocole d’accord stratégique qui instaure un cadre de reconnaissance mutuelle des licences pour les prestataires de services de paiement (PSP).

Ce cadre constituera une étape importante pour relever le défi des doublons administratifs. En effet, les entreprises de paiement souhaitant opérer de part et d’autre de la frontière font face, jusqu’à présent, à une duplication des processus réglementaires, alors que les exigences de conformité dans les deux pays sont sensiblement similaires.

L’accord devrait aussi faciliter le développement responsable des prestataires de services de paiement agréés dans les deux pays, tout en préservant un contrôle réglementaire rigoureux et une coopération efficace en matière de supervision.

D’après le communiqué, cette initiative des deux Banques s’appuie sur le Plan directeur du système de paiements transfrontaliers de la Communauté d’Afrique de l’Est (Plan directeur de la CAE), qui définit une vision claire d’un paysage régional des paiements plus intégré, efficace et inclusif.

L’une des priorités essentielles de ce plan est l’élaboration d’un cadre de reconnaissance mutuelle pour l’agrément des PSP dans les États partenaires, afin de remédier à la fragmentation réglementaire qui a historiquement freiné le développement des services de paiement au-delà des frontières, explique la même source.

Grâce à leur accord, la CBK et la NBR lèvent ainsi quelques freins historiques au développement des services de paiement transfrontaliers. La Banque kenyane a exprimé sa détermination à renforcer la collaboration régionale et à veiller à ce que l’infrastructure nationale des paiements continue de répondre aux besoins évolutifs de l’économie.