Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres a officialisé la nomination de l’Américain, James Swan comme nouveau Représentant spécial et Chef de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Swan prend les rênes de la mission onusienne en succédant à la Guinéenne Bintou Keita, à laquelle le patron de l’ONU a exprimé sa profonde gratitude pour son engagement soutenu et sa contribution majeure aux efforts de paix en République démocratique du Congo (RDC) durant son mandat.

Jusqu’à récemment, Swan occupait les fonctions de Représentant spécial pour la Somalie, où il a dirigé la Mission d’assistance transitoire (MATNUSOM) après avoir piloté la Mission des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) entre 2019 et 2022.

Pour la RDC, ce diplomate est loin d’être un inconnu. En effet, il a été Ambassadeur des États-Unis dans ce pays d’Afrique centrale, de 2013 à 2016, Chef de mission adjoint à Kinshasa de 2001 à 2004 et Officier traitant de 1996 à 1998.

Swan, qui dispose d’une grande expérience dans différents domaines, a occupé aussi plusieurs postes en République du Congo, au Cameroun, au Nicaragua et en Haïti.