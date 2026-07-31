Washington réaffirme sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à l’occasion de la fête du Trône

A l’occasion de la commémoration ce jeudi 30 juillet, de la fête du Trône au Maroc marquant le 27ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres, le Département d’Etat américain a réaffirmé la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara Occidental et leur soutien à la proposition marocaine d’autonomie comme «seul fondement d’une solution juste, durable et mutuellement acceptable».

Le Secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio a adressé ce jeudi 30 juillet, un message au Roi Mohammed VI, à l’occasion de la fête du Trône, dans lequel il déclare qu’«au nom des États-Unis d’Amérique, j’adresse mes plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion de l’anniversaire de son accession au trône».

«Depuis près de 250 ans, les États-Unis et le Maroc entretiennent la plus longue amitié de l’histoire américaine. Ce partenariat solide et durable repose sur des valeurs partagées et un engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité», ajoute le Chef de la diplomatie américaine, cité par le département d’État américain dans un communiqué, (https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/morocco-throne-day-2/).

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis reconnaissent sans équivoque, «la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental» et soutiennent «la proposition d’autonomie du Maroc, sérieuse, crédible et réaliste, comme seul fondement d’une solution juste, durable et mutuellement acceptable » a tenu à rappeler Marco Rubio. «Toute autre voie, a-t-il réaffirmé, ne fait que perpétuer le statu quo et est inacceptable».

Le Secrétaire d’Etat américain assure à ce titre, qu’«une véritable autonomie sous souveraineté marocaine offre à cette région et au continent la possibilité d’aller enfin de l’avant après 50 ans», soulignant que «ce différend doit cesser maintenant, et les États-Unis continueront d’œuvrer en ce sens » pour parvenir comme le souhaite Washington, à «une solution mutuellement avantageuse pour tous ceux qui considèrent cette région comme leur foyer ».

Et Marco Rubio de conclure qu’«ensemble, nous continuerons à œuvrer pour la paix, la stabilité régionale et une croissance économique bénéfique à nos deux peuples» marocain et américain.

Ce message de la diplomatie américaine met clairement fin aux vaines tergiversations du front séparatiste «Polisario» et de son parrain et sponsor algérien qui continuent à s’agripper à leur chimérique revendication d’un prétendu «référendum d’autodétermination» au moment où, même le Conseil de Sécurité de l’ONU a qualifié, dans sa résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025, l’autonomie sous souveraineté marocaine de «base centrale et réaliste pour régler le différend» autour du Sahara occidental marocain.