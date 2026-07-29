À l’occasion du 27ᵉ anniversaire de son accession au Trône, le Roi Mohammed VI a dressé un bilan des réalisations du Royaume tout en traçant les grandes orientations de la prochaine étape de son développement.

Dans un discours adressé à la Nation, ce mercredi 29 juillet depuis le palais royal de Tétouan, le Souverain a insisté sur les progrès économiques, industriels et sociaux accomplis par le Maroc, tout en réaffirmant la nécessité de préserver la stabilité et d’accélérer les réformes structurantes.

Le Roi Mohammed VI a présenté la stabilité politique et institutionnelle comme le principal atout du Maroc dans un contexte international marqué par les crises et les tensions, précisant que cette stabilité, conjuguée à l’efficacité des institutions, constitue le socle de la dynamique de développement que connait le Royaume et explique sa capacité à organiser de grands événements internationaux, à faire face aux catastrophes naturelles et à poursuivre ses projets stratégiques.

Sur le plan économique, le Roi du Maroc a mis en avant une croissance d’environ 4,9 % en 2025, avec des perspectives similaires ou supérieures en 2026 et s’est également félicité d’une campagne agricole favorable ayant renforcé la sécurité hydrique et alimentaire du pays, tout en mettant en avant l’essor de l’industrie nationale, dont les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables et de l’agroalimentaire sont désormais les piliers du tissu productif marocain.

Le Royaume est devenu le premier exportateur automobile d’Afrique, avec une capacité de production avoisinant un million de véhicules par an, tandis que les industries automobile et aéronautique représentent désormais plus de 40 % des exportations nationales, a précisé le Souverain.

Le Roi Mohammed VI a également insisté sur les nouveaux chantiers destinés à renforcer la souveraineté économique du pays, citant entre autres, le développement fulgurant d’une filière intégrée de batteries électriques, le lancement des premiers mégaprojets liés à l’hydrogène vert ainsi que la mise en place d’une base industrielle dans les domaines de la défense et de la cyber-sécurité. Les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, a-t-il ajouté, couvrent désormais près de 80 % des besoins nationaux, illustrant la stratégie d’autosuffisance engagée par le Royaume.

Le Souverain a également mis l’accent sur la dimension sociale du développement, rappelant à ce titre, la poursuite de la généralisation de la protection sociale, le déploiement de programmes de développement territorial intégré et la nécessité de garantir une meilleure justice sociale et spatiale.

Il a appelé à la même occasion, le secteur financier à mobiliser davantage l’épargne nationale et à faciliter l’accès au financement des PME, de l’innovation, de l’industrialisation et des exportations afin d’accompagner les ambitions économiques du pays.

A l’international, le Roi Mohammed VI a salué le renforcement du statut du Maroc en tant que partenaire crédible et acteur économique de premier plan, privilégiant la diversification de ses partenariats et une coopération équilibrée et au plan national ,le Souverain marocain a appelé à l’approche des prochaines élections législatives, à préserver les acquis et à poursuivre les grands projets structurants.

« La célébration de la Glorieuse Fête du Trône est l’occasion pour Nous d’exprimer à nouveau Notre fierté et l’estime que Nous portons à Nos Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays », a conclu le Roi Mohammed VI.