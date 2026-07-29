La Présidence tunisienne a fait état mardi 28 juillet, d’un appel téléphonique entre le président tunisien, Kaïs Saïed et son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux Chefs d’Etat ont abordé des questions liées aux «relations bilatérales et à l’actualité régionale», a indique la Présidence tunisienne, précisant que les deux dirigeants ont saisi l’occasion pour «réaffirmer les liens historiques profonds qui unissent leurs nations et se sont engagés à renforcer leur coopération dans divers secteurs».

La sécurité de l’Egypte fait partie intégrante de la «sécurité nationale arabe, la solidarité arabe est importante pour relever des défis communs», a tenu à souligné le président tunisien, Kaïs Saïed.

Il existe une volonté commune entre la Tunisie et l’Egypte d’œuvrer «pour un ordre international plus juste et équitable», ont affirmé les deux Chefs d’Etat qui ont réaffirmé au sujet de la Libye voisine confrontée à une crise politique et sécuritaire, «qu’une solution politique devait être menée par les Libyens eux-mêmes », affichant leur confiance quand à «la capacité du peuple libyen de parvenir à un règlement consensuel tout en préservant l’unité du pays».