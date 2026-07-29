A l’invitation du Président malien, Assimi Goïta, le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a effectué mardi 28 juillet, une visite «d’amitié et de travail» de moins de 24H à Bamako, la capitale malienne. Il s’agit de son 1er déplacement en dehors du Sénégal, en sa qualité de président en exercice la CEDEAO qu’il va diriger pour un an, de 2026 à 2027.

«J’ai reçu ce 28 juillet à Koulouba (Palais présidentiel du Mali) mon frère et homologue, Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, pour une visite d’amitié et de travail. Deux peuples liés par l’histoire, la culture et le sang», a annoncé le Président de Transition, le Général d’armée, Assimi Goïta sur ses canaux digitaux.

D’après la Présidence sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye a exprimé à Bamako «la solidarité entière du Sénégal et du peuple sénégalais avec le Mali frère, éprouvé par les dernières attaques terroristes».

Les deux pays «partagent des liens de parenté, de bon voisinage et de coopération», a assuré le dirigeant sénégalais qui se déplaçait pour la 2è fois au Mali depuis son accession au pouvoir en mars 2024.

Le Chef de l’Etat du Sénégal et homologue malien, ont «réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération face aux enjeux majeurs» de la sous-région, a indiqué la Présidence malienne sur X.

En tant que co-facilitateur de la CEDEAO dans les efforts de rapprochement de l’Organisation avec les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), Diomaye Faye avait déjà séjourné à Bamako dans le cadre d’une mini-tournée ouest-africaine qui l’avait conduit fin décembre 2024 au Mali et au Burkina Faso, deux Etats du Sahel Central.