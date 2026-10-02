Ce vendredi 02 octobre, s’ouvre officiellement, au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), la grande exposition gouvernementale consacrée aux réalisations et acquis depuis le début de la Révolution progressiste populaire (RPP), sous le très haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Prévue du 02 au 09 octobre, ce rendez-vous est décrit comme étant une innovation majeure de la deuxième phase de l’édition 2026 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), placée sous le slogan : «Produisons burkinabè, consommons burkinabè».

‎L’évènement se veut avant tout un pont direct entre l’administration et les citoyens. Lors d’une visite effectuée jeudi au SIAO pour s’assurer que tout est fin prêt pour accueillir le public, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo ‎a indiqué que cette «exposition vise à montrer les innovations et les services rendus aux citoyens par les ministères et les institutions».

Selon ses explications, les ministres et les présidents d’institutions échangeront directement avec les citoyens pour répondre à leurs attentes et préoccupations. «Nous voulons renforcer cette accessibilité et montrer que nous sommes au service du peuple. C’est un exercice de redevabilité devant le peuple », a-t-il assuré.

‎

‎Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a également souligné que les visiteurs pourront bénéficier, pendant l’exposition gouvernementale, de plusieurs services administratifs, comme l’établissement de leurs CNIB (Carte Nationale d’Identité Burkinabè), et de soins gratuits dans des cliniques mobiles, sachant que l’objectif de cet événement est de rapprocher le service public des citoyens et de stimuler la participation citoyenne.

‎

‎Gilbert Ouédraogo a appelé ses compatriotes à se mobiliser massivement pour découvrir les réalisations de la RPP et échanger directement avec les ministres au sujet de leurs préoccupations.