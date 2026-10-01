Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) mène une tournée de haut niveau auprès des partenaires stratégiques de la sous-région, en vue de clore, de manière définitive, la question des Forces de Libération du Rwanda (FDLR), un des engagements pris dans le cadre des accords de paix signés avec le Rwanda de Washington, sous la médiation américaine.

Le ministre congolais de l’Intégration régionale, Floribert Anzuluni et le Haut représentant du Chef de l’Etat, Sumbu Sita, accompagnés d’une délégation, se sont rendus ce mercredi 30 septembre en Angola, en qualité d’Envoyés Spéciaux du Président de la RDC, Félix Tshisekedi, indique un communiqué du ministère de l’intégration régionale.

Ces émissaires ont été reçus à Luanda par le Président angolais, Joâo Lourenço, à qui le ministre a remis un message spécial de son homologue congolais, consacré au processus de paix dans l’Est de la RDC.

Les échanges ont porté principalement sur les avancées enregistrées dans le processus de reddition volontaire des FDLR à travers le « Protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement des FDLR par la sensibilisation».

Selon Anzuluni, l’objectif de cette démarche pour Kinshasa est de tourner la page d’un conflit qui ronge l’Est du pays depuis des décennies. « La RDC (…) déterminée à respecter ses engagements (…), est en train de mettre à jour ses différents partenaires sur les évolutions importantes qu’il y a eues depuis la publication du protocole de reddition volontaire des FDLR et nous présentons également la feuille de route pour les étapes suivantes », a-t-il déclaré au sortir de l’audience.

« L’Objectif ultime pour le gouvernement reste la restauration durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs », a insisté le ministre Anzuluni.

Ce dernier a été également reçu le même jour à Brazzaville, par le Président Denis Sassou-Nguesso. Dans une brève déclaration publiée ce jeudi, Anzuluni rassure que «nous faisons tout pour que tout se passe bien » et la RDC veut impliquer tous ses partenaires au niveau régional et international pour lui permettre de trouver une solution définitive à cette guerre qui a décimé plusieurs vies.

« Aujourd’hui nous sommes déterminés à en finir. La RDC est déterminé à mettre fin à cette question des FDLR avec le soutien de ses partenaires afin d’aller de l’avant », a-t-il conclu.