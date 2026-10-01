Le Conseil des ministres malien a décidé de faire un pas en avant en ce qui concerne la politique minière du pays en adoptant ce mercredi 30 septembre, des projets de loi relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la nouvelle Ecole des Mines et du Pétrole, indique un communiqué du Conseil.

Ledit Communiqué met en avant le fait que le Mali possède un sous-sol riche en ressources minières et pétrolières et pour en tirer un profit maximal, le pays a besoin de nombreux experts locaux qualifiés.

«Aussi, face à l’insuffisance des structures de formation aux métiers des mines et du pétrole et à la faible prise en compte des différentes spécialités dans les offres de formation, il est apparu nécessaire de créer une structure dédiée à la formation des cadres des Mines et du Pétrole », explique le gouvernement malien.

L’Ecole des Mines et du Pétrole aura pour principale mission d’assurer la formation initiale de futurs techniciens et ingénieurs, ainsi que la formation continue des cadres déjà en poste dans les domaines des Mines et du Pétrole.