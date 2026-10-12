A l’occasion de la première visite d’Etat effectuée, du 9 et 10 octobre, en Malaisie par le Chef d’Etat égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi à l’invitation du Roi de la Malaisie, le Sultan Ibrahim Ismail, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique, indique une Déclaration conjointe publiée ce lundi 12 octobre au Caire.

Cette annonce majeure a été faite après une réunion entre le Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim et le Président Al-Sissi, au cours de laquelle les deux dirigeants auraient mené des discussions « approfondies et exhaustives » portant sur tous les aspects des relations bilatérales.

Parmi les domaines ayant fait l’objet d’échanges figurent le politique, le commerce et l’investissement, la défense et la sécurité, l’économie numérique, l’énergie, l’agriculture, la santé, l’éducation, le tourisme ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La Déclaration conjointe salue le « partenariat solide et constante entretenu par les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 10 novembre 1959, lequel partenariat est fondé sur le respect mutuel, des valeurs communes et des aspirations convergentes. Leurs relations bilatérales auraient connu, au fil des décennies, une croissance tangible et un renforcement continu, soutient le texte.

Faisant suite à l’engagement pris par les deux pays au Caire le 10 novembre 2024, le Premier ministre Anwar Ibrahim et le Président Al-Sissi ont annoncé « le relèvement des relations bilatérales entre la Malaisie et l’Égypte au rang de partenariat stratégique».

A cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté de bâtir un partenariat plus dynamique et plus résilient dans tous les secteurs, afin de soutenir la prospérité et la stabilité internationales.

Sur la scène internationale, les deux pays ont exprimé leur engagement à œuvrer conjointement en faveur de la paix. Concernant la crise actuelle au Moyen-Orient, ils ont réaffirmé l’importance de garantir la liberté de navigation maritime conformément au droit international, particulièrement dans le détroit d’Ormuz.