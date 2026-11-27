Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré ce jeudi 26 novembre à Owendo, la troisième ligne de production de CIMAF Gabon, qui a nécessité un investissement de 25 milliards de FCFA et devrait porter la capacité annuelle de l’usine de 850.000 à 1.850.000 tonnes. La cérémonie d’inauguration a eu lieu au siège de l’usine.

Issue d’une convention signée en mars 2025 entre l’Etat gabonais et le groupe marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF), cette nouvelle unité ajoute un million de tonnes de capacité annuelle aux deux unités existantes au Gabon.

Equipée d’un broyeur à ciment de nouvelle génération, la nouvelle installation industrielle de premier plan vise à couvrir durablement les besoins locaux, à assurer la régularité de l’approvisionnement sur le marché et à soutenir la réalisation des grands chantiers d’infrastructures lancés à travers le territoire national.

Dans la continuité de cette expansion, le groupe CIMAF ambitionne également de construire une usine de clinker à Ntoum, pour un investissement estimé à 100 milliards de FCFA. Ce projet devrait faire passer le taux de transformation locale du ciment de 10 à 95 % et créer près de 1 400 emplois directs et indirects pendant la phase de construction.

L’inauguration de la nouvelle usine coïncide avec le 10e anniversaire de l’implantation du groupe marocain en terre gabonaise. Devant des membres du Gouvernement, des élus locaux, des représentants du Corps diplomatique et de plusieurs dignitaires du pays, l’Ambassadeur du Maroc et le PDG du Groupe CIMAF ont exprimé leur profonde gratitude au Chef de l’État pour la confiance accordée au groupe marocain et salué l’excellence de la coopération bilatérale multisectorielle.

Ils ont également loué la dynamique de développement impulsée par le Président de la République, avant de réaffirmer leur plein engagement à accompagner la politique d’industrialisation du Gabon.

Dans un contexte où le gouvernement entend accélérer la transformation structurelle et industrielle du pays, le développement de ces infrastructures répond directement à la vision du Chef de l’État, laquelle s’articule, entre autres, autour de la création d’emplois pour les jeunes, du renforcement des compétences locales, et de la réduction progressive des importations, rassure les autorités.