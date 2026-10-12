Les autorités du Bénin ont mis en place le «Prix National de la Simplification Administrative», une initiative présidentielle visant à moderniser l’administration.

L’initiative a été lancée ce lundi 12 octobre par le Ministre du Budget et de la Fonction Publique et le Ministre de la Transformation digitale et de l’innovation, invitant les agents publics, les citoyens et les acteurs socio-économiques à proposer des solutions concrètes pour simplifier les procédures administratives, budgétaires et financières.

«Vous avez une idée pour réduire les papiers, les délais et les déplacements ? Proposez-la» sur la plateforme dédiée, lit-on dans un communiqué officiel qui précise que l’ouverture de la plateforme est prévue pour le 15 octobre et le dépôt des candidatures se fera du 29 octobre au 12 novembre 2026.

Cette « prime à l’innovation administrative » a pour objectif de « provoquer un choc de simplification ou d’allègement des procédures, en suscitant, recueillant et récompensant les propositions qui les rendent plus simples, plus rapides, moins coûteuses et plus accessibles».

Le Gouvernement reste convaincu que « chaque procédure allégée, c’est du temps rendu aux usagers, des coûts en moins pour les entreprises et les ménages, et de la croissance en plus».

Les propositions porteront, entre autres, sur la réduction des pièces et justificatifs exigés ; la réduction des délais de traitement ; la limitation des déplacements et des coûts supportés par les usagers ; la digitalisation, la dématérialisation ou l’automatisation des procédures ; l’archivage électronique et le partage d’informations entre administrations ; ou encore la simplification des circuits de validation.

Les lauréats recevront une récompense, notamment un trophée ou in certificat officiel, une reconnaissance institutionnelle et un accompagnement pour la mise en œuvre de leur solution. La nature des récompenses est fixée par le règlement du Prix.

Les autorités précisent que des catégories particulières pourront être instituées, comme le Prix Agent public, Prix Citoyen, Prix Entreprise/Organisation, Prix Innovation numérique et Grand Prix National de la Simplification Administrative.

Le Bénin ne veut ménager aucun effort pour simplifier les procédures, réduire les délais de traitement et les coûts, et améliorer la qualité des services rendus aux usagers.