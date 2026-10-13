L’équipe nationale marocaine de futsal a brillamment débuté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en écrasant l’Algérie par 4 buts à zéro dans un match disputé lundi soir, à la salle couverte Prince Moulay Abdellah de Rabat et comptant pour la première journée du groupe A de la CAN de futsal 2026 qu’accueillie le Maroc du 12 au 21 octobre.

Les quatre buts des «Lions de l’Atlas» ont été marqués par Younes Makkassari à la 10e minute et Youssef Jawad qui a alourdi le score par trois buts supplémentaires inscrits à la 12e, 26e et 32e minute.

Dès le début du match, la sélection marocaine pilotée par le coach Hicham Dguig, a imposé un rythme soutenu et un pressing intense. Les rotations constantes et les permutations sur les ailes ont progressivement désorganisé les Fennecs algériens, jusqu’à ce que Younes Makkassari ouvre le score à la 10e minute.

Les Lions de l’Atlas sont restés menaçants grâce à des transitions rapides et des changements de rythme, une stratégie récompensée par un second but signé Youssef Jawad à la 12e minute, assurant un avantage mérité à la pause.

En revanche, les Fennecs algériens ont fait preuve de frilosité et de peu d’agressivité devant les cages marocaines, privilégiant jouer plutôt à la défensive.

De retour sur le terrain pour la deuxième mi-temps de la rencontre, l’équipe marocaine a maintenu l’intensité et le pressing, concrétisant par un troisième but de Youssef Jawad à la 26e minute. Cet attaquant a scellé le sort du match avec un quatrième but inscrit à la 34e minute.

Malgré les infructueuses tentatives algériennes de scorer, le Maroc, grâce à sa discipline tactique et sa capacité à exploiter les espaces, a su gérer intelligemment les dernières minutes du match jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, les Lions de l’Atlas coéquipiers de Bilal El Bakkali prennent la tête du groupe A, à égalité de points avec la Zambie, qui s’est imposée face à la Libye (3-1).

La rencontre s’est tenue devant un public nombreux, qui a rempli les tribunes de la salle Prince Moulay Abdellah, en présence dans les tribunes, notamment du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi. Les supporters marocains ont créé une ambiance électrisante, soutenant sans relâche la sélection nationale et poussant les joueurs à se surpasser.