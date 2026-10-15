Le plus grand groupe aérien d’Afrique, Ethiopian Airlines et la compagnie chinoise China Southern Airlines ont officiellement, scellé un accord de partage de codes, a annoncé la compagnie éthiopienne dans un bref communiqué publié mercredi 14 octobre.

Ce partenariat historique a pour objectif d’«approfondir la coopération sur les services directs entre la Chine et l’Éthiopie, en plus des marchés aériens régionaux étendus», précise le texte.

Pour les voyageurs, cette coopération est synonyme de simplification logistique. En effet, grâce au partage de codes, les clients bénéficieront de connexions fluides et de réservations unifiées vers une multitude de destinations à travers le continent africain et la Chine.

L’annonce de l’accord intervient deux jours après le lancement d’une nouvelle liaison aérienne reliant les deux pays. «L’atterrissage du vol CZ8095 de China Southern Airlines à Addis Ababa Bole International Airport le 12 octobre, a marqué le premier vol de l’entreprise entre Guangzhou–Changsha–Addis Ababa », lit-on sur la page Facebook de la compagnie chinoise.

La même source explique que la nouvelle liaison est lancée dans la dynamique de croissance des investissements, du commerce et des échanges humains entre la Chine et l’Afrique.

La compagnie chinoise dit vouloir continuer de développer son réseau intercontinental long courrier et de renforcer les liens aériens entre la Chine continentale et l’Ethiopie.