La capitale sénégalaise, Dakar a accueilli le mercredi 14 octobre, une rencontre de haut niveau de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD), organisée autour de la campagne continentale « Renforcer la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques et aux conflits ».

Cette rencontre a vu la participation des Premières Dames du Sénégal, de la Sierra-Léone, de la Gambie, du Cap-Vert, du Burundi, de la République centrafricaine et du Gabon.

En ouvrant les travaux, la Première Dame sénégalaise, Marie Khone Faye, a présenté les actions qu’elle conduit dans son pays pour l’éducation et la protection des filles, ainsi que pour l’autonomisation économique des femmes, de Diourbel à Ziguinchor, de Kolda à Ndiaganiao.

Elle a invité ses consœurs à faire de cette campagne « un mouvement continental capable de produire des résultats concrets dans chacun de leurs pays. »

Présent à la cérémonie d’ouverture, le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux Premières Dames, mettant en exergue leur leadership sur les questions qui touchent le plus durement les femmes et les jeunes filles, de l’éducation à la santé et de l’autonomie économique à la protection contre les violences.

Il a salué le plaidoyer constant de l’OPDAD qui a abouti récemment à la proclamation, par les Nations unies, d’une Journée internationale pour l’élimination du mariage des enfants, précoce et forcé, laquelle sera célébrée le 27 novembre de chaque année.

Diomaye Faye a rassuré les Premières Dames africaines quand au soutien des organisations régionales et sous-régionales, et s’est dit convaincu que le développement de l’Afrique dépend de ces enjeux.

Les travaux de l’ l’OPDAD, dirigée actuellement par Fatima Maada Bio, Première Dame de la Sierra-Léone, devraient se poursuivre ce jeudi 15 octobre dans la capitale sénégalaise.