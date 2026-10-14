Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a accordé une audience au Directeur du développement social au ministère néerlandais des Affaires étrangères, Peter-Dereck Hof qui était accompagné par la Chargée d’affaires de l’ambassade des Pays-Bas à Ouagadougou, Margret Verwijik, indique un communiqué officiel publié ce mercredi 14 octobre par le ministère burkinabé.

L’objectif de cette première visite, de l’émissaire néerlandais au Burkina Faso, est de se forger personnellement une opinion objective et indépendante sur les réalités du terrain dans ce pays africain.

Dans une déclaration à la presse à sa sortie de l’audience, Peter-Dereck Hof a indiqué qu’il souhaitait prendre connaissance du contexte national, afin de se faire sa propre opinion sur la gestion actuelle du pays et sur les perspectives de la coopération au développement entre les deux pays. Il s’agit, a-t-il précisé, de comprendre les priorités définies par les autorités burkinabè afin de mieux orienter l’aide néerlandaise sur le terrain.

Saluant cette démarche de proximité, le Chef de la diplomatie burkinabè a dressé un état des lieux qui prévalait avant l’avènement du régime actuel, et présenté les réformes mises en place, qui porteraient aujourd’hui leurs fruits dans les domaines de la sécurité, de l’humanitaire, de la santé, de l’éducation ou encore des infrastructures.

Traoré a réitéré les nouveaux paradigmes de la politique étrangère du Burkina, fondés sur l’affirmation de la souveraineté, la diversification des partenariats et l’obligation pour les partenaires de s’aligner sur les priorités du gouvernement qui reste maitre de la définition des programmes et des mécanismes de leur suivi et évaluation.

Pour réaliser ces ambitions sur le terrain, Ouagadougou prône une approche de proximité et de dialogue. Le ministre Burkinabè a salué la constance des Pays-Bas, dont la coopération avec le Burkina date de plus de 6 décennies et porte sur nombreux secteurs comme la santé, l’agriculture, la gestion de l’eau, l’éducation, l’entrepreneuriat des jeunes et l’autonomisation économique des femmes.

Par ailleurs, la délégation des Pays-Bas a visité à cette occasion, un projet de pisciculture au barrage de Ziga, soutenu par une ONG néerlandaise et visant à accompagner l’autonomisation économique des femmes.