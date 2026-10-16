A l’issue d’un dialogue de haut niveau à Abidjan (Côte d’Ivoire), le gouvernement de la Guinée-Conakry et la Banque africaine de développement (BAD) ont identifié un nouveau portefeuille de projets prioritaires dont le coût total est estimé à plus de sept milliards de dollars américains, a annoncé ce jeudi 16 octobre, la BAD dans un communiqué.

Ce financement devrait être déployé sur les cinq prochaines années pour accélérer la mise en œuvre du Programme Simandou 2040, une stratégie de transformation économique et de développement durable lancée sous l’impulsion du Président guinéen, Mamadi Doumbouya.

Conduite par la ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, également gouverneure du Groupe de la BAD pour la Guinée, une délégation gouvernementale de six ministres a échangé, le 9 octobre dernier, avec les dirigeants de la BAD afin d’examiner la mobilisation de financements en faveur des projets prioritaires du Programme Simandou 2040.

Les discussions des séances de travail tenues avec les responsables de la Banque, ont porté sur les infrastructures, l’énergie, les transports, l’agriculture, les chaînes de valeur et la participation du secteur privé, indique le communiqué, précisant que les travaux ont permis d’identifier les domaines dans lesquels l’expertise, les instruments financiers et le pouvoir de mobilisation du Groupe de la Banque pourraient produire le plus grand impact sur les projections guinéennes.

La même source indique que le dialogue a examiné les moyens de renforcer la préparation des projets et de combiner les ressources propres de la BAD, notamment les financements concessionnels et non souverains, avec les cofinancements, les garanties, les partenariats public-privé et d’autres instruments financiers, afin de mobiliser davantage de ressources pour les projets prioritaires de Conakry.

A l’issue du dialogue, les deux parties ont convenu de poursuivre les travaux techniques en vue de renforcer la préparation et la structuration de ces projets prioritaires, d’identifier les instruments financiers les plus adaptés et d’examiner les modalités de mobilisation de partenariats publics et privés.

Ce dialogue servira aussi de base préparatoire pour l’élaboration du prochain Document de stratégie pays de la Banque pour la Guinée, couvrant la période 2028-2032.

Initié en octobre 2025 par le gouvernement guinéen, le Programme Simandou 2040 a pour objectifs de transformer l’économie guinéenne en faisant des ressources minières un levier de diversification, d’industrialisation et de création de valeur et d’emplois, dans une logique de croissance durable et inclusive.