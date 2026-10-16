Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu lors de la réunion ce jeudi du Conseil des ministres à Libreville, un discours de rupture avec le passé, à l’adresse du nouveau gouvernement, rappelant que l’action publique ne sera évaluée qu’à l’aune des résultats concrets.

Quatre jours après le remaniement ministériel du 11 octobre dernier, l’heure n’est plus aux félicitations protocolaires, mais au travail sur le terrain.

Lors de ce Premier Conseil des ministres, qui marque « l’ouverture d’une nouvelle séquence de la Vᵉ République », le Chef de l’Etat gabonais a rappelé que siéger au Gouvernement « ne constitue ni une récompense, ni une distinction honorifique », mais « une charge, qui engage chaque membre du Gouvernement devant le Chef de l’Etat, devant la Nation et devant l’Histoire».

Martelant que les Gabonais jugeront l’exécutif sur le concret (eau, électricité, routes, écoles, hôpitaux et emplois), le Président Oligui Ngema a dicté quatre exigences non négociables à ses ministres.

Les deux premières imposent l’«alignement absolu» de l’action gouvernementale sur le projet de société et le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), ainsi que la « cohérence », rappelant qu’un département ministériel n’est pas un fief, et les désaccords se règlent par l’arbitrage, jamais sur la place publique.

Les deux autres exigences reposent sur une culture de la performance et de l’éthique. Le dirigeant gabonais a exigé le « résultat », en précisant qu’une simple activité ne vaut pas un accomplissement et qu’un texte non appliqué ne constitue pas une réforme.

Il a appelé, enfin, à l’«exemplarité, plaçant la probité de chaque membre du Gouvernement et le respect du bien public sous l’attention constante du Président de la République.

Elu sur la base d’un projet de société, Oligui Nguema a rappelé ses engagements envers le peuple gabonais. Si les avancées importantes ont été réalisées au cours des derniers mois, il a toutefois souligné l’ampleur des chantiers restants face aux attentes nationales toujours immenses dans l’ensemble des domaines de l’action publique.

S’adressant plus particulièrement aux nouveaux Ministres, le Chef de l’Etat a relevé que leur entrée en fonction coïncide avec la préparation du projet de loi de finances pour l’année 2027. Il les a invités à s’approprier sans délai les dossiers laissés par leurs prédécesseurs, dans un esprit de continuité de l’Etat et de l’action publique.