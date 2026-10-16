Le Roi du Maroc Mohammed VI a présidé ce vendredi 16 octobre au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement conduit par Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) qui a remporté les élections législatives du 23 septembre, en glanant 97 des 395 sièges de la Chambre des représentants, chambre basse du parlement marocain.

Voici la composition du nouveau gouvernement comprenant 19 ministres, 11 ministres délégués et un Secrétaire général du gouvernement :

-Mme Fatima Ezzahra El Mansouri : Cheffe du gouvernement.

-M. Abdelouafi Laftit : Ministre l’Intérieur.

-M. Nasser Bourita : Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

-M. Abdellatif Ouahbi : Ministre de la Justice.

-M. Ahmed Toufiq : Ministre des Habous et des Affaires Islamiques.

-M. Hassan Tariq : Secrétaire général du gouvernement.

-M. Fouzi Lekjaa : Ministre de l’Economie, des Finances et de la Performance publique.

-M. Nizar Baraka : Ministre de l’Equipement, de l’Eau et des Forêts.

-M. Nabil Benabdallah : Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification.

-M. Youns Bjijou : Ministre de la Santé et de la Protection Sociale.

-M. Khalid Hatimy : Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire.

-M. Ryad Mezzour : Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique.

-M. Mohamed Mehdi Bensaid : Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.

-M. Azzeddine El Midaoui : Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

-M. Abdessamad Kayouh : Ministre du Transport et de la Logistique.

-Mme Charafat Afailal : Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable.

-M. Abderrahim Chahid : Ministre de l’Emploi et du Dialogue social.

-M. Samir Belfkih : Ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-Parole du gouvernement.

-M. Ahmed Rahhou : Ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transformation Numérique et de la Réforme de l’Administration.

-M. Jalal Charaf : Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire.

-Mme Najwa Koukouss : Ministre de la Famille, du Développement social et de l’Égalité.

-M. Abdeltif Loudyi : Ministre délégué auprès de la Cheffe du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale.

-Mme Kouloub Faitah: Ministre déléguée auprès de la Cheffe du gouvernement, chargée des Relations avec le Parlement et la Société civile.

-M. Omar Hejira : Ministre délégué auprès du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, chargé du Commerce extérieur.

-M. Ahmed Mehdi Mezouari : Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime.

-M. Kamal Hachoumi : Ministre délégué auprès du Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargé du Préscolaire et de la Lutte contre la Déperdition scolaire.

-M. Madiha Khayr : Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification.

-Mme Fatima Saadi : Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargée de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

-M. Salah-Eddine Abkari : Ministre délégué auprès du Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, chargé de la Jeunesse.

-M. Rachid Hamouni : Ministre délégué auprès de la Ministre de la Famille, du Développement social et de l’Egalité, chargé de l’Inclusion sociale.

-Mme Aïcha Guellaa : Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transformation Numérique et de la Réforme de l’Administration, chargée de la Réforme de l’Administration.

-M. Abdeljabbar Errachidi : Ministre délégué auprès du Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Economie solidaire.

A cette occasion, les membres du gouvernement nouvellement nommés ont prêté serment devant le Roi Mohammed VI. A l’issue de cette cérémonie, le Souverain a posé pour une photo-souvenir avec les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.