L’Union africaine (UA) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont officiellement signé un Memorandum d’entente (MoU), leur premier accord qui devrait permettre de jeter les bases d’une alliance renforcée visant à accélérer le développement économique et social durable en Afrique, rapporte un communiqué publié ce jeudi par l’organisation panafricaine.

Le MoU a été paraphé par le Président de la BADEA, Abdullah Al Musabeeh et Selma Malika Haddadi, au nom du Président de la Commission de l’Union africaine.

Ce protocole d’entente « reconnaît les mandats complémentaires, l’expertise et les capacités institutionnelles de nos deux institutions et fournit une base pour une coordination renforcée, la mobilisation de l’expertise technique et des ressources, et une collaboration plus proche dans le développement des priorités et des initiatives menées par l’Afrique », lit-on dans le communiqué.

Pleinement aligné avec les principes et les objectifs de l’Acte constitutif de l’UA, ce partenariat s’inscrit directement dans la trajectoire des aspirations de l’Agenda 2063. Il représente un important jalon dans l’approfondissement de la coopération institutionnelle et le renforcement de la capacité collective des deux institutions à répondre efficacement aux besoins des populations africaines.

L’objectif affiché par les deux signataires est de traduire ce partenariat en actions concrètes, en ressources tangibles et en résultats mesurables sur le terrain. A terme, cette alliance ambitionne de contribuer à la construction d’une Afrique plus prospère, intégrée et durable.