Onze observateurs militaires de la mission des Nations Unies au Sahara Occidental marocain (MINURSO) ont quitté jeudi 26 novembre, l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune, dans le cadre du retrait progressif de cette Mission après le non-renouvellement de son mandat le 31 octobre dernier, par le Conseil de Sécurité de l’ONU, suite à un veto russe, rapportent des médias locaux.

Originaires de France, de Chine, du Népal, du Mexique, du Honduras, du Salvador et de Guinée-Conakry, les onze observateurs de la MINURSO étaient déployés à Aousserd, Amgala, Smara et Mahbes. Les opérations de retrait avaient débuté le 16 novembre avec le départ d’un premier groupe de cinq observateurs depuis l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, Chef-lieu du Sahara marocain.

Le Bureau de coordination avec la MINURSO, relevant du ministère de l’Intérieur, suit de près le déroulement de ces opérations de départs en coordination avec les services compétents des Nations Unies.

Selon Alexander Ivanko, responsable du processus de liquidation de la mission, le retrait définitif et la fermeture du siège de la MINURSO à Laâyoune devraient être achevés d’ici à la fin janvier 2027.