La sélection marocaine de football des personnes de petite taille s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde Maroc 2026 des personnes de petite taille, après sa victoire 7-2 face à la Bolivie, en demi-finale disputée ce vendredi 27 novembre, à la salle couverte Skikina de Témara. Le Maroc poursuit ainsi son parcours sans défaite dans la compétition.

Les Lions de l’Atlas ont confirmé, à cette occasion, leur excellent parcours dans ce rendez-vous mondial, en faisant preuve d’une grande efficacité offensive et d’une solide maîtrise collective face à la Bolivie.

À la pause, le Maroc menait 4-0 grâce à une première période marquée par des transitions rapides de la défense vers l’attaque et un jeu de passes courtes.

La sélection nationale a ajouté trois buts en seconde période, tandis que la Bolivie a marqué à deux reprises.

La sélection marocaine affrontera les Paraguayens en finale de la Coupe du monde (Maroc-2026), prévue dimanche à partir de 19h00, à la salle couverte Skikina à Témara.

Le Paraguay a décroché sa qualification pour la finale en venant à bout de l’Argentine sur le score de 4 buts à 1, dans la seconde demi-finale disputée vendredi soir toujours à Témara.

Le Maroc, qui accueille cette compétition mondiale pour la première fois sur le continent africain, ambitionne de profiter de l’avantage du terrain et du soutien du public pour décrocher le titre mondial.