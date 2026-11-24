Contrairement à la décision de la commission d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui avait déclaré le 17 mars, le Sénégal perdant par forfait et attribué au Maroc une victoire 3–0 sur tapis vert, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison au Sénégal, ce mardi 24 novembre.

Dans un communiqué publié le 24 novembre, le tribunal a rejeté l’argument du Maroc selon lequel le retrait temporaire des joueurs sénégalais en plein jeu, devait conduire automatiquement à la déclaration par l’arbitre d’une défaite par forfait. Les juges du TAS affirment que l’arbitre était en droit de faire reprendre la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, ajoutant que les deux équipes étaient revenues sur le terrain et avaient exprimé leur volonté de poursuivre la rencontre.

Cependant, le Maroc faisait valoir que le litige concernait les conséquences disciplinaires du comportement du Sénégal, et non une décision prise pendant le jeu. Selon lui, les articles 82 et 84 du règlement de la CAN obligeaient l’arbitre à siffler la fin du match au lieu d’autoriser la reprise du jeu ce qui constituait une erreur de droit.

Le TAS a écarté cette interprétation, précisant que ces dispositions déterminent l’issue d’un match lorsque le comportement d’une équipe amène l’arbitre à l’arrêter définitivement, mais étant donné que le jeu a été repris, elles ne s’appliquaient pas et l’arbitre n’a commis aucune erreur de droit !

Le TAS a reconnu que l’arbitre avait agi dans un climat de «tension extrême», mais il n’a pas franchi le seuil de considérer sa décision arbitraire, arguant que rien n’indiquait que son appréciation ait été influencée par des éléments étrangers au jeu, contrairement aux rumeurs qui circulaient dans le terrain lors de la finale.

Suite au verdict du Tribunal arbitral du sport, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a aussitôt après, annoncé qu’elle épuiserait toutes les voies de recours pour contester la décision de ce Tribunal, déclarant le Sénégal champion de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Dans sa première réaction ce mardi 24 novembre, la FRMF estime aussi que la décision du TAS ne tient pas compte de la position récemment établie par l’IFAB, l’instance chargée des lois du jeu, et la FIFA sur les joueurs qui quittent en plein jeu, le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que sur les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent.

Le Sénégal avait remporté la finale du 18 janvier à Rabat, 1–0 après prolongation. Pendant le match, ses joueurs avaient brièvement quitté le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc, que Brahim Diaz avait ensuite manqué et les chaînes de télévision ont retransmis en direct les débordements violents des supporters sénégalais lors du match de la finale.