Afrique : le président ougandais Museveni apprécie le«franc parler» de Trump

Contrairement à plusieurs responsables politiques en Afrique et ailleurs, qui avaient réagi vigoureusement aux propos attribués au président américain, Donald Trump, traitant les pays africains de «pays de merde», le président ougandais, Yoweri Museveni a plutôt salué la franchise du leader américain.

Devant l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est, réunie à Kampala le mardi 23 janvier dernier, Museveni n’a pas caché son admiration pour le locataire de la maison blanche. «J’aime Trump parce qu’il parle avec franchise. Je ne sais pas s’il a été cité de manière incorrecte ou pas, mais il parle des faiblesses de l’Afrique avec franchise», a-t-il déclaré.

Selon lui, «Trump est le meilleur président des Etats-Unis et devrait être compris comme un homme qui parle avec franchise, peu importe les réactions des autres».

Sur Twitter, le président ougandais a interpellé les Africains en affirmant qu’ils «doivent résoudre leurs problèmes, on ne peut pas survivre si on est faible, et c’est la faute des Africains s’ils sont faibles.Nous faisons douze fois la taille de l’Inde, mais pourquoi ne sommes-nous pas aussi forts?»

Lors d’une réunion sur l’immigration à la Maison Blanche, le 12 janvier, Trump aurait utilisé l’expression «pays de merde» pour parler d’Haiti, de Salvador et de certains pays africains. Suite au concert d’indignation provoqué par ces propos, le leader américain a déclaré que «le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés».